عودة عيسى الوزان.. طرح البرومو الرسمي لـ العتاولة 2

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح المستشار تركي آل شيخ البرومو الرسمي التسويقي للجزء الثاني من مسلسل العتاولة الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشة قناة MBC masr.

وكشف البرومو عن عودة عيسى الوزان بعدما تم قلب عربيته وإشعال النيران بها في نهاية الجزء الأول، كما يخبر أحمد السقا وطارق لطفي بوجود عملية غير شرعية جديدة تقدر بـ 100 مليون جنيه.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة

مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى