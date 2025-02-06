المخرج محمد مصطفى بكري يكشف عن البوستر التشويقي لمسلسل «الكنبة» بعد تغيير اسمه

القاهرة - محمد ابراهيم - أنهى المخرج محمد مصطفى بكري مونتاج مسلسل «الكنبة» بمسماه الجديد بعدما كان يحمل عنوان كنبة حبشي سابقا.



حيث عمل «بكري» على المونتاج مع شركة سيكونس بقيادة المونتير محمد جلال وأعمال المكساج مع المهندس طارق علوش وبذلك يكون المسلسل أصبح جاهزا للعرض في الوقت الذي يحدده الإنتاج.



وكشف بكري عن أول بوستر دعائي للمسلسل من خلال بيان رسمي واحتوى التصميم على: كنبة صعيدي خشبية، والاسم الجديد للمسلسل، وشركتي الإنتاج، واسم المؤلف نور الدين مهران.



مسلسل «الكنبة» مكون من ١٥ حلقة، وهو بطولة كل من: محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، أحمد التهامي، ياسر الطوبجي، عارفة عبد الرسول، توني ماهر، وإبرام سمير، وتدور أحداثه بين العصر الحالي وعوالم موازية أخرى ينتقل اليها «كريم عفيفي ومحمد ثروت» في إطار من الكوميديا الاجتماعية وتكون الكنبة هي السر في ذلك.



ومن ناحية أخرى، صور المخرج محمد مصطفى بكري حملته الإعلانية لرمضان مع الفنانة رحمة احمد فرج والفنان محمود السيسي، وذلك بعد انتهائه من مونتاج الحملة الإعلانية للفنانة منة عرفة المنتظر عرضها ايضا في رمضان القادم.