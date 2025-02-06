أحمد والي: "مبسوط بإقامة جبرية وممكن نشوف عصام بقصة جديدة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان أحمد والي على تقديم الشكر للجمهور بعد عرض الحلقة العاشرة من إقامة جبرية.



ونشر عدد صور لشخصية عصام الذي يجسدها في المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق:"بعد إنتهاء الحلقة العاشرة..مبسوط وممتن لتوفيق ربنا جدآ..مبروك لكل زمايلي النجاح وشكرًا لكل فرد في العمل من كل الأقسام دا نجاحكم ومجهودكم ".

واستكمل:"و مبسوط جدًا إني كنت جزء من مسلسل إقامة جبرية، ردود أفعالكم هي أكتر حاجة فرحتني، شكرًا على كلامكم الجميل عن شخصية عصام ومين عارف، يمكن نشوف عصام في قصة جديدة.؟؟".



واختتم برسالة شكر لوالدته:"شكرآ يا أمي علي دعواتك.. الحمد لله ".

قصة مسلسل إقامة جبرية



تدور أحداث العمل حول سلمى التي تقدم شخصيتها هنا الزاهد، وهي صيدلانية وتُتهم بقتل زوجها في الحلقات الأولى، الأمر الذي يجعلها تمر بالعديد من الأزمات النفسية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويجسد محمد الشرنوبي ضمن الأحداث شخصية موسى وهو بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور عايدة وهي والدة الشرنوبي وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج.





أبطال مسلسل إقامة جبرية



ويضم مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، عايدة رياض، حازم إيهاب، جلا هشام، محمد دسوقي، أحمد والي، ولطيفة التركي، فيما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف بالعمل، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.





أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل، ويضم في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





أخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم بضع ساعات في يوم ما، والذي انطلق عرضه ضمن موسم أفلام رأس السنة، وتقدم هنا خلال أحداث الفيلم شخصية سارة التي تتقابل بالصدفة مع ياسين الذي يقدم دوره هشام ماجد، وتجمعهما قصة حب، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، مايان السيد، خالد أنور، حنان سليمان، وعبير منير، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.