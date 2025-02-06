تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 04:30 مساءً - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هذا العام في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.

وتشارك بجناح علي طراز المعابد المصرية القديمة بمساحة 120 متر مربع، ويضم الجناح عدد 12 عارض مصري من بينهم 8 شركات سياحة وفندقين، إلى جانب شركتين طيران هما شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو.

كما يضم الجناح العديد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة لجذب الزائرين وتبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة، وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.

ويضم معرض شرق البحر المتوسط ​​الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة.

وتتناول جلسات النقاش المصاحبة للمعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الطرق الناشئة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.