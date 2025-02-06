قصور الثقافة تطلق قوافل لتنمية المواهب والإبداع في قرى المنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 04:30 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الإبداع بين الأطفال والشباب، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، قافلتين ثقافيتين بمركزي شباب قريتي كفر صراوة وصراوة بمحافظة المنوفية، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية والأدبية.

تقام القوافل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة المنوفية برئاسة ربيع الحسانين، بهدف دعم وتنمية المهارات الفنية والأدبية في القرى المصرية.

تنطلق القافلة الأولى بمركز شباب كفر صراوة في الفترة 11 إلى 13 فبراير الحالي، ويشمل اليوم الأول الثلاثاء 11 فبراير أنشطة فنية متعددة تشمل ورشة رسم وتلوين، ورشة "اصنع عروستك بنفسك"، ورشة جوخ، وورشة طرق على ورق الألومنيوم، إلى جانب عرض مسرح العرائس وعرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، إضافة إلى محاضرة توعوية بعنوان "الكشف عن الأمراض غير السارية".

وفي اليوم الثاني الأربعاء 12 فبراير تستمر الفعاليات بورش لتعليم مبادئ الرسم، تدوير الخامات، فن الأوريجامي، والرسم على الزجاج، مع فقرة لاكتشاف المواهب، عرض فني لفرقة كورال بيانولا للأطفال، ولقاء أدبي لتعزيز التفاعل الثقافي.

ويشهد اليوم الثالث الخميس 13 فبراير ختام القافلة بأنشطة إبداعية تشمل ورش التلوين، الخرز، الصلصال، الاستنسيل، إضافة إلى فقرة لاكتشاف المواهب ولقاء أدبي لإثراء المعرفة وتطوير المهارات الثقافية لدى المشاركين.

وتنطلق القافلة الثانية بمركز شباب صراوة يوم السبت 15 فبراير وتتضمن الفعاليات ورشة تلوين، ورشة خرز، ورشة تصنيع العرائس، ورشة تعليم فن البورتريه، إلى جانب عرض فني لفرقة المنوفية للموسيقى العربية، ومحاضرة توعوية ضمن مشروع "حياة كريمة"، وفقرة لاكتشاف المواهب.

وفي اليوم الثاني الأحد 16 فبراير تشمل الفعاليات ورشا فنية في تدوير الخامات، تعليم مبادئ الرسم، الصلصال، وفن الريزون، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة كورال بيانولا للأطفال ولقاء أدبي حواري.

وتختتم القافلة يوم الاثنين 17 فبراير بأنشطة متنوعة تتضمن ورش التلوين، الرسم على الزجاج، تصميم الإكسسوارات، وتصنيع العرائس، إلى جانب لقاء أدبي تفاعلي لتعزيز الوعي الثقافي والفكري.