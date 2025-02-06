الستار يسدل على الموسم الثاني من "مش روميو وجوليت" بعد نجاح كبير

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد مسرحية "مش روميو وجوليت" لإسدال الستار على الموسم الثاني من عرضها، بعد أن حققت نجاحًا لافتًا في كافة العروض التي قدمتها منذ بداية الموسم.

يُختتم العرض في 9 فبراير الجاري، في خطوة تُعلن نهاية مرحلة من النجاح الكبير الذي تحقق بفضل الأداء الرائع والجهد الجماعي الذي بذله فريق العمل.

إبداع فني وإنتاج متميز

تُعد المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي مستوحاة من قصة "روميو وجوليت" الشهيرة لوليام شكسبير، لكن بطابع معاصر ومختلف.

يشارك في البطولة نخبة من الفنانين المبدعين، أبرزهم علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، وآخرون. أما الإخراج، فقد تولاه عصام السيد، بينما تولى الشاعر أمين حداد صياغة النص الشعري، مع تقديم موسيقى وألحان مميزة من أحمد شعتوت.

مواسم الصيف.. عروض متعددة ومميزة

مسرحية "مش روميو وجوليت" تأتي في إطار خطة عروض البيت الفني للمسرح في موسم الصيف، الذي يشهد تقديم مجموعة من العروض الجديدة والمميزة. يتضمن الموسم ستة عروض جديدة بالإضافة إلى خمسة عروض مُعاد عرضها، مما يعكس التنوع الفني والقدرة على جذب الجمهور بأعمال مسرحية متميزة.

رانيا فريد شوقي... النجاح المستمر

تستمر النجمة رانيا فريد شوقي في تقديم أعمال مميزة، وكان آخرها مشاركتها في مسلسل "المداح 3"، الذي شهد نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وتُعد إحدى أبرز الوجوه التي تميزت في الدراما المصرية هذا العام.

إسدال الستار على الموسم الثاني من "مش روميو وجوليت" ليس نهاية النجاح، بل بداية جديدة لمزيد من الإنجازات في عالم المسرح المصري.