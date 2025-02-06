أنجلينا جولي تنهار بالبكاء في مهرجان سانتا باربرا السينمائي .. إليكم التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - انهارت النجمة العالمية أنجلينا جولي بالبكاء، أثناء تكريمها والدتها الممثلة الراحلة مارشلين برتراند، في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، مساء الأربعاء.



حصلت أنجلينا جولي، 49 عامًا، على أعلى وسام في هذا الحدث، وهو جائزة Maltin Modern Master Award، لإنجازاتها المذهلة في صناعة السينما.

صعدت إلى المسرح، وغمرتها العاطفة عند التحدث عن والدتها مارشلين خلال خطابها.

حبست أنجلينا دموعها وهي تشيد بمارشلين بسبب دعمها الدائم لمسيرتها التمثيلية، كما أنها أثرت في الجمهور عندما كشفت أن مارشيلين كانت تكتب رسائل لجميع شخصياتها، وهو الأمر الذي تفتقده منذ وفاة والدتها في عام 2007.