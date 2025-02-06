عاجل ـ انا في ازمة نفسية بقالي سنين.. وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلن وصيتة قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز الجدل بعد نشره وصيته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث تحدث عن أزمته النفسية المستمرة منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه يمر بفترة صعبة ويشعر بأنه لن يتمكن من الاستمرار طويلًا. وطلب عبدالعزيز في منشوره أن يتم دفنه في هدوء، دون إعلان جنازته أو إقامة عزاء له.

تفاصيل وصية وائل عبدالعزيز



في منشور مؤثر، كشف وائل عبدالعزيز عن معاناته النفسية التي استمرت لعدة سنوات، حيث أشار إلى أنه يشعر بألم داخلي ويعتقد أنه لن يعيش طويلًا بسبب حالته النفسية. وقال: "أنا مش هكمل كتير وتعبت وعايز ارتاح خلاص"، طالبًا من الجميع عدم إقامة عزاء له، مؤكدًا أنه لا يرغب في حضور أي شخص جنازته سوى ابنه وشقيقه. وأضاف أنه يرغب في أن يُدفن في مدافن أخوات أمه، معتبرًا أن ذلك هو المكان الذي يرغب أن يكون فيه في النهاية.

وتابع عبدالعزيز في وصيته أنه مسامح لكل من حدثت بينه وبينهم أي مشاكل، مشيرًا إلى أنه لن يطالب بأكثر من دعاء الناس له بالرحمة. لكنّه استثنى خمس أشخاص لا يريد أن يسامحهم، مؤكدًا أن الله هو الذي سيحكم بين الجميع. واختتم قائلًا: "وربنا يحسن خاتمتي يارب.. أكيد فوق أحلى".

وائل عبدالعزيز ودفاعه عن عادل إمام

قبل فترة قصيرة، كان وائل عبدالعزيز قد أثار اهتمام المتابعين بعد نشره منشورًا على فيسبوك للدفاع عن الزعيم عادل إمام، الذي كان قد تعرض لهجوم من بعض النجوم في الوسط الفني. حيث تحدث عبدالعزيز عن عظمة الزعيم عادل إمام وأكد أن أي شخص لم يكن ليتمكن من محاكاة ما حققه إمام من نجاحات وإنجازات في مجال الفن.

وأكد عبدالعزيز في منشوره أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن عادل إمام الآن، في ظل اعتزاله وابتعاده عن الأضواء، مُشددًا على احترامه الكبير لرموز مصر الفنية. وأضاف أنه في وقت سابق كان عادل إمام لا يجلس سوى مع رؤساء الدول، وكان الناس يتجمعون حوله أينما ذهب، مما يعكس مدى مكانته وقيمته في العالم الفني.

رسالة الوداع الأخيرة وطلب الراحة النفسية



بعد أن أثار وائل عبدالعزيز الكثير من الجدل من خلال نشره وصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تركزت ردود الفعل حول معاناته النفسية ودعوات الجمهور له بالتعافي والراحة. وفي الوقت ذاته، تمنى عبدالعزيز أن يجد الراحة النفسية التي يبحث عنها، بعد سنوات من الإحساس بالضيق والمعاناة. كما أثارت وصيته تساؤلات حول مستقبل حالته النفسية، حيث عبّر المتابعون عن قلقهم تجاه هذه الأزمات التي يواجهها.