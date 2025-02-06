الدراما والتشويق والكوميديا…المتحدة ترفع شعار كامل العدد في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان المبارك وتتسابق النجوم بأعمالهم لخوض الماراثون الرمضاني، والذي على ما يبدو أنه حافل بالأعمال الدرامية المختلفة والمميزة.

يشهد الماراثون الرمضاني المقبل 2025 منافسة قوية بين النجوم، وينافس عدد من النجوم بدراما الـ 30 حلقة وتتنوع الأعمال ما بين الدراما والكوميديا والتشويق.

كما أن الموسم هذا العام يشهد عودة نجوم واحتفاظ البعض منهم بمقاعدهم كل عام وغياب البعض الأخر، ونشاهد عدد آخر منهم في شخصيات مختلفة وشخصيات مهمه، وتخوض مجموعة شركات المتحدة السباق الرمضاني بأكثر من عمل فني، حيث بمعاونة النجوم الكبار والشباب رفعت شعار كامل العدد، ومن ضمن هؤلاء الأعمال.

فهد البطل

يدخل مسلسل" فهد البطل" في ماراثون رمضان المقبل، حيث يعتبر بطوله أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز،ومن تأليف محمود حمدان،وإخراج محمد عبد السلام،حيث تطور أحداثه في إطار 30 حلقة.

حكيم باشا

يتواجد مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا "المقرر عرض رمضان 2025، حيث يشارك في البطولة بجانبه دينا فؤاد،سهر الصايغ،رياض الخولي، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين،وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية،ويتألف من 30 حلقة.

وتقابل حبيب:

تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد غياب من خلال من خلال مسلسل وتقابل حبيب، ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

شهادة معاملة أطفال:

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي مليء بالمفارقات الطريفة، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية محامٍ يواجه العديد من التحديات الغريبة والمضحكة أثناء تعامله مع القضايا التي يتولاها، ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم، من بينهم: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios.

الغاوي:

مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبدالجليل وأحمد بدير وأحمد كمال ومحمد لطفي وتامر شلتوت وكزبرة وولاء الشريف وعبير فاروق ويارا المليجي، "الغاوي" من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف وتأليف ماندو العدل ويتكون من 15 حلقة.

جانى في المنام:

ويضم مسلسل جاني في المنام بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعلي صبحي، مع عدد من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

ظلم المصطبة:

مسلسل ظلم المصطبة يشارك فى بطولته: ريهام عبدالغفور، وفتحي عبدالوهاب، وإياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، دياب، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان 2025.

الكابتن:

وتدور أحداث مسلسل الكابتن، في 15 حلقة حيث يجسد أكرم من من خلال العمل شخصية كابتن طيار وتكشف الأحداث عن العديد من المفارقات الكوميدية، ومسلسل «الكابتن» قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني، ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.

عايشة الدور:

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش دنيا سمير غانم خلاله قصة حب وتدخل في العديد من المغامرات، وتواصل الشركة المنتجة للعمل الترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

النص:

ومن المقرر أن يشارك البطولة بجانب أحمد أمين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: صدقي صخر، ركين سعد، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، والعمل من إخراج حسام علي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

حسبة عمرى:

والمسلسل من تأليف محمود عزت، وفكرة وإخراج مي ممدوح، ويجمع نخبة من النجوم والنجمات إلى جانب روجينا، منهم عمرو عبد الجليل، علي الطيب، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، وغيرهم من النجوم.

أثينا:

أثينا" هو مسلسل درامي من بطولة ريهام حجاج، التي بدأت تحظى بشعبية واسعة في السنوات الأخيرة، إلى جانب سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، نبيل عيسى، وعلي السبع. العمل من تأليف محمد ناير، وهو كاتب معروف بأعماله القوية، ويخرجه يحيى إسماعيل، الذي يعد من المخرجين المميزين في السينما المصرية.

قهوة المحطة:

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل تقلب مجرى الأحداث رأسا على عقب، كما تسلط القصة الضوء على صراع الطبقات من خلال قصص إنسانية متعددة.

مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.

كامل العدد الجزء الثالث:

وشهد الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد إنضمام نجوم جدد إلى أبطال العمل مع غياب عدد من أبطال المواسم السابقة ومن أبرز النجوم المنضمين حديثًا، الفنان أحمد عبد الوهاب والفنانة إنجي المقدم والفنان حسين فهمي، والفنانة مريم الخشت، بالإضافة إلى غياب كل من آية سماحة وجيهان الشماشرجي.