لهذا السبب.. زينة تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة زينة تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما صادف أول أمس، الثلاثاء الموافق 4 فبراير، عيد ميلادها، وحرصت على الاحتفال به، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.



وشاركت زينة مقطع فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجاءت تعليقات الجمهور بالتهنئة، كالتالي: "عيد ميلاد سعيد "، "زنزونة"،"عيد ميلاد سعيد"، "كل سنة وانتي طيبة".

أحدث أعمال زينة



ومن ناحية أخرى، تواصل زينة تصوير مشاهدها في مسلسل «العتاولة 2» المقرر عرضه ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025، بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي انطلق تصويره مؤخرا، وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة.



اخر اعمال زينة



وكان اخر اعمال زينة هو فيلم «الدشاش» مع الفنان محمد سعد الذي يظهر بشكل مختلف تماما عما قدمه من قبل، حيث يدور العمل في إطار كوميدي تشويقي يحمل العديد من المفاجآت، فيلم «الدشاش» تأليف جوزيف فوزي، إنتاج محمد رشيدي، من إخراج سامح عبد العزيز.



وايضا شاركت في فيلم «الإسكندراني»، والذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي وبيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.