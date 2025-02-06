نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي قدورة: "تبرعت بكل أموالي للمحتاجين ومش معايا ولا جنيه وبعت عربيتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مطرب المهرجانات المعتزل على قدورة، أنه يحلم بأن يمتلك مصنع ملابس لكي يصدر للخارج، ولكن حياته تغيرت بعد الغناء وأصبحت أمواله بها بركة، وذلك على حد وصفه.



وأضاف علي قدورة، خلال مقابلة في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"لما بقعد على التيك توك بحس بالشحاتة ومش بعمل غير فيديوهات الشغل، بس بلاقي في قلة أدب كتير على التيك توك وياريت يقفلوه علشان نرتاح منه ومش حابب أشوف الناس وكنت بفتح جولات زمان أدخل فيها مع صحابي".



وتابع علي قدورة، أنه لأول مرة يصوم شهر رمضان المبارك بعد إعتزاله الغناء بشكل كامل في العام الماضي، كما أنه تقاضي عربون حفل غنائي في الإمارات ثم ألغى الحفل وقام برد المبلغ لصاحبه، معقبًا:"أول رمضان أصومه 30 يوم السنة اللي فاتت قبل كده كنت بصوم أول 5 أيام في الشهر وبعد كده كنت بفطر باقي الشهر".



واختتم علي قدورة حديثه قائلًا: "في ناس نحوا أسرع من الشياطين علشان عاوزني أرجع للغنا تاني، وفي ناس زمان كانت بتكلمنا علشان تغني معانا في الفرقة ودلوقتي أصبحوا نجوم كبار في الساحة وأنا متسامح مع نفسي، وأمي الحمد لله راضية عني جدًا".



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.



