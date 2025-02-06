نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة: عندي محل ملابس وبطلت أشرب خمرة أو حاجة محرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مطرب المهرجانات المعتزل على قدورة، أن أي شخص أصبح في الوقت الحالي أصبح يخوض مجال الغناء دون أن تكون لديه موهبة أو وجود أسباب تشير لذلك، قائلًا: "أي شخص بيبقى قرفان دلوقتي عاوز يغني.. يجيب شوية معدات ويروح الأستديو ويضرب في الحلل".



وأضاف علي قدورة، خلال مقابلة في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"أنا كرهت مجال الغناء ودلوقتي بقى عندي محل ملابس وبقيت تاجر كبير.. هي تدابير ربنا خلتني أروح للحتة دي في الوقت اللي هو كان عاوزه، ومكنتش عارف هشتغل إيه أو أصرف من فين، اللي مشاني في الموضوع بتاع الاغاني لأن مكانش معايا فلوس في وقتها".



وتابع علي قدورة، أن الموسيقى حرام وليست كلمات الأغاني، وفي بعض الأحيان أقوم بدندنة أغاني ولكن دون أن يكون في العلن، وأحيانًا أسمع الأغاني، موضحًا أن بعض الأشخاص ينتقدون ملابسه رغم إعتزاله الغناء فعلى سبيل أحد المثال انتقده شخص كونه كان يرتدي شورت قصير.

واختتم علي قدورة، حديثه قائلًا: "الناس دلوقتي بقت تنتقدي حتى لو لابس شورت يقولولي إزاي ظاهر العورة كده أو أنت لابس بنطلون طويل ده حرام وحياتي بقت حلوة دلوقتي عن زمان ومبقتش عصبي ومفيش سهر أو شرب وربنا بيبارك في فلوسي علشان بعدت عن الغناء".



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.