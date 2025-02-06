“حكاية خيانة زوجية".. أحمد أسامة وعمر حسين نجوم الحلقة الخامسة من مسلسل "ساعته وتاريخه 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - خيانة تفضي إلى جريمة.. أحداث مشوقة في الحلقة الخامسة من "ساعته وتاريخه 2"



يترقب عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل “ساعته وتاريخه”، والمقررة يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساءً عبر شاشة DMC.

وتأتي هذه الحلقة، التي تحمل عنوان “خيانة زوجية”، محملة بالكثير من الإثارة والتشويق، حيث تسلط الضوء على جريمة قتل وقعت في محافظة الدقهلية عام 2020 بسبب الخيانة، ومع تصاعد التوتر في الأحداث، تنتهي الحلقة بمفاجآت درامية غير متوقعة، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة التطورات القادمة.

مسلسل “ساعته وتاريخه”



أحداث الحلقة الخامسة

تشارك الفنانة نسرين أمين إلى جانب أحمد أسامة، سلمى عبد الكريم، وعمر حسين في تقديم حلقة مليئة بالإثارة والتشويق. تدور أحداثها حول جريمة قتل ناتجة عن خيانة زوجية، حيث تتشابك العلاقات وتتصاعد التوترات حتى تصل إلى ذروتها، الحلقة من تأليف دينا ماهر وإخراج أميرة دياب، وتعد المشاهدين بتجربة درامية مشوقة تأخذهم في رحلة مليئة بالمفاجآت.

مواعيد عرض الحلقة

يمكن متابعة الحلقة الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل “ساعته وتاريخه” عبر شاشة DMC في المواعيد التالية:

• العرض الأول: الأربعاء الساعة 8 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 12:30 ظهرًا

أما على قناة DMC دراما، فتعرض الحلقة في:

• العرض الأول: الساعة 11 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 8 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 4 مساءً

قصة مسلسل “ساعته وتاريخه 2”

يواصل الموسم الثاني من “ساعته وتاريخه” تسليط الضوء على قضايا مجتمعية هامة مستوحاة من الواقع المصري، حيث يتناول كل حلقة قضية مستقلة مرتبطة بجرائم حقيقية أثارت الرأي العام.

ويعرض المسلسل تفاصيل هذه القضايا، بدءًا من خلفياتها ودوافع الجناة، وصولًا إلى العوامل النفسية والاجتماعية التي أدت إلى وقوع الجرائم، لينتهي كل حلقة بصدور الحكم القضائي على الجناة.

أبطال الموسم الثاني

ويضم الموسم الثاني من المسلسل كوكبة من النجوم المصريين، من بينهم:

• محمد دياب، صبري فواز، محمد الشرنوبي، أروى جودة، نسرين أمين، علي صبحي، فرح يوسف، محمود الليثي، حسن مالك، مريم الجندي، خالد أنور، ملك أحمد زاهر، ونورين أبو سعدة.

المسلسل من إخراج مجموعة متميزة من المخرجين، وهم: أحمد عادل، عمرو موسى، أميرة دياب، عادل يحيى، وأحمد صبحي، حيث يعملون على تقديم دراما مستوحاة من قضايا حقيقية تم تداولها في المحاكم المصرية.

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل “ساعته وتاريخه 2”، تألق النجمان الشابان أحمد أسامة وعمر حسين بأداء لافت ومميز أضفى على الأحداث بعدًا دراميًا عميقًا، بفضل حضورهما القوي وتعبيرهما الصادق، نجحا في تجسيد تعقيدات شخصياتهما ببراعة، ما جعل المشاهدين يعيشون تفاصيل القصة ويتفاعلون مع صراعاتها.



وآيضًا أداؤهما المميز لم يقتصر على الإقناع فقط، بل عكس موهبة واعدة تؤكد أنهما يسيران بخطى ثابتة نحو النجومية في عالم الدراما المصرية.