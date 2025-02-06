نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان يكشف "سر بريء" بأغنية جديدة تخطف الإعجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق النجم سعد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "سر بريء"، ليضيف إلى مسيرته الفنية عملًا مميزًا يحمل توقيع الشاعر علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ، فيما تولت إنتاجه Mawla Production.

وتميّز الكليب الذي أخرجه إليونور رعيدي بأسلوب مختلف عن أعمال رمضان السابقة، حيث ظهر بإطلالات شبابية عصرية ضمن مشاهد عفوية مستوحاة من جلسات تصوير، ما أضفى على العمل طابعًا جديدًا يتماشى مع روح الأغنية.

منذ طرحه، حصد "سر بريء" إشادات واسعة من الجمهور الذي أثنى على أداء سعد رمضان وإحساسه العالي، معتبرين أن الأغنية تعكس نضجًا فنيًا وتطورًا في اختياراته الموسيقية.