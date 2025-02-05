نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بحضور جماهيري كبير، شهد قصر ثقافة بورسعيد انطلاق أولى العروض المجانية الخاصة بنوادي مسرح الطفل، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أبطال اللعبة

جاء العرض بعنوان "اللعبة"، تأليف أحمد أدم، وإخراج محمد صبري، ويناقش عددا من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، ومنها التنمر، الإدمان الالكتروني، الكذب، والتزييف.

أحداث اللعبة

وتدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال يحاولون الدخول إلى منزل مجهور بدافع المغامرة، وتتغير مجريات الأحداث بعد أن يعلموا أنهم لا يمكنهم الخروج إلا بعد اجتياز لعبة، ويزداد الصراع بينهم، ويكتشفوا في نهاية الأمر أن ابنة الحارس هي التي صممت اللعبة الحقيقية، لتلقنهم درسا وتغيير سلوكياتهم للأفضل.

"اللعبة" أداء ولاء وحيد، إسلام جوهر، معتز الجزار، أمير تيسير، أحمد شحاتة، لمى محمد، دينا ولمار العتال، ملك الشعراوي، عبد الرحمن العيسوي، أبرار محمود، فبرونيا أمير، حنين خالد، مريم صالح، روجين هاني، بسنت أحمد، كرما نصر، چنى مسعد، بسملة مسعد، جومانة مجدي، مريم الإسكندراني، حلا إسلام، لارا محمد، شريف بركات، ريتال محمود، آدم محمود، فاطمة الزهراء، رانسي أحمد، ليان أحمد، أنس أحمد، ساجد السيد، وأسيل السيد.

أشعار صلاح زكريا، استعراضات محمد محسن، إضاءة شادي عزت وأحمد حلمي، توزيع موسيقى يحيى عز، ديكور يوسف الشاعر، ملابس علا عبد اللطيف، إكسسوارات مازن الصواف، غناء جنى وساندي نادر، ياسر مصطفى، ألحان محمد صبري، مخرج منفذ سها عبد الرحيم، ومخرج مساعد ماندو سعد.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرجين أحمد طه، ومحمد صابر، ومهندسة الديكور سارة شكري، من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د.شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإشراف وسام العزوني.

يأتي ذلك ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال، وتناقش قضاياهم بأساليب مبتكرة وجاذبة.

