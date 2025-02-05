القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل- وفاة الفنان صالح العويل.. موعد إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل.

توفي منذ قليل الفنان صالح العويل، بعد الدخول في صراع شديد مع المرض، عن عمر يناهز ال 78 عامًا، حيث كان يرقد على مدار الأسابيع الماضية في المستشفيات.

وكان قد كشف الفنان القدير صالح العويل، في وقت سابق عن تطورات حالته الصحية بعد عودته من جديد إلى المستشفي بعد إصابته بجلطة في المخ منذ 3 شهور.

وفي شهر نوفمبر الماضي، شارك الفنان صالح العويل، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها، في كواليس مسلسل جودر وظهر "العويل" بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد مشترك بينهم.

وجاءت مشاركة صالح العويل، بعد تحسن الحالة الصحية له مؤخر وخروجه من المستشفى بعد فترة من الاستمرار فيها.

وكان الفنان ياسر جلال، يحرص على زيارته دائما حيث ظهر أكثر من مرة وهو يترد علي زيارته، حيث قدم نجل صالح العويل الشكر له في أكثر من مناسبه بسبب سؤاله الدائم على والده فى محنته الصحية.

سبب وفاة الفنان صالح العويل

وفاة الفنان صالح العويل

وعن سبب وفاة الفنان صالح العويل، أوضح مصدر مقرب من الفنان الراحل أنَّه رحل بعد صراع شديد مع المرض، حيث عانى من أزمة صحية وتدهورت حالته بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وفقد القدرة على التنفس، وامتنع عن الطعام والشراب، وزادت خطورة حالته بعدما بدأ جلسات الغسيل الكلوي، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لارتفاع نسبة السموم في جسده.

إذ تم حجزه في الرعاية المركزة لمعاناته من وجود مياه زائدة على الرئة، وصعوبة في التنفس، دخل على إثرها في غيبوبة تامة.

الفنان صالح العويل

الفنان صالح العويل - الفنان ياسر جلال

وعُرف الفنان صالح العويل للمشاهدين من خلال مشاركته باﻷدوار الثانوية في عشرات اﻷفلام، حيث بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم اللص والكلاب، وفيلم اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو.

وكان آخر أعمال الفنان صالح العويل قد قدمها في عام 2015، ولم يشارك بعدها في اي اعمال درامية أخري، حيث شارك في مسلسل انا وبابا وماما، ومن قبلها بعام شارك في مسلسل جبل الحلال، مع الفنان محمود عبد العزيز.

موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل صالح العويل

فيما لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة والعزاء على الفنان الراحل صالح العويل حتى الآن.