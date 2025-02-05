فن ومشاهير

بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري

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  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 1/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 2/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 3/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 4/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 5/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 6/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 7/8
  • بعد مشاركتها بوسترات "وتقابل حبيب".. الجمهور يطالب ياسمين عبد العزيز بدعم راندا البحيري 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز بوستر شخصية الفنانة منة عرفة من مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي من المقرر أن يعرض في موسم رمضان المقبل لعام 2025.

 

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وانهالت التعليقات على منشور ياسمين عبد العزيز من قبل جمهورها ومتابعيها تطالبها بمساندة ودعم الفنانة راندا البحيري في محنتها الأخيرة.

 

وكان من بين تلك التعليقات: "عقبال راندا البحيري يارب، راندا البحيري شغليها معاكي يا ياسمين، راندا البحيري عاوزينها معاكي، شغلي راندا البحيري واقفي جنبها، شغلي راندا البحيري معاكي"."عايزين نرجع نشوف راندا البحيري علي الشاشة من تاني".

 

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، إنجي كيوان، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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