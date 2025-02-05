وزير الأوقاف يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب ويشيد بثرائه الفكري والتثقيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:30 مساءً - تفقد معالي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، وكان في استقباله فضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

وخلال جولته، تفقد معالي الدكتور أسامة الأزهري مختلف الأركان، واطلع على جميع الأنشطة التي يقدمها جناح الأزهر الشريف لزواره، معبرًا عن إعجابه بالتنظيم المتميز والتنوع الفكري والثقافي الذي يعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر الوعي الديني والفكري الوسطي.

وأشاد معالي وزير الأوقاف بما يقدمه جناح الأزهر الشريف بجميع أركانه، مشيدًا بجهود ركن جامعة الأزهر وما تضمنه من إصدارات علمية، وركن الفتوى وما يقدمه من خدمات شرعية للزوار، وبدور ركن الخط العربي في إبراز جماليات اللغة العربية، كما أثنى على ما يقدمه ركن الطفل وقطاع المعاهد الأزهريّة من أنشطة تعليمية وترفيهية تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية في نفوس النشء، كما أشاد بالإصدارات الفكرية والعلمية المعروضة التي تعكس جهود الأزهر في مواجهة التطرف وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح، مشيرًا إلى أن جناح الأزهر الشريف يمثل منارة علمية وتربوية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر الشريف التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع الجناح في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.