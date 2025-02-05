اليوم.. افتتاح جاليري "Art Talks” للفنان أحمد فريد: إبداع يجمع بين الروحانية والحداثة في لوحات خالدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

افتتح الفنان التشكيلي أحمد فريد جاليرى Art Talks بالزمالك، وسط حضور العديد من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة، وكان من أبرز الفنانين الحاضرين داليا البحيري، وهاني رمزي، جيلان علاء، وليلى عز العرب، حيث حظي المعرض بتفاعل واسع، حيث أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بمناقشة الفنان حول رؤيته الفنية الجديدة، مستكشفين أبعاد لوحاته التي باتت تحظى بصدى عالمي متزايد.





يعد محمد فريد أحد أبرز الأسماء في المشهد التشكيلي المصري، حيث شكلت أعماله جسرًا بين الروحانية والحداثة، من خلال لوحات خالدة تعكس رؤية فنية متفردة، ويستعرض المعرض مسيرته الغنية وإسهاماته التي تركت بصمة لا تُمحى في عالم الفن.

محمد فريد: رحلة فنية حافلة بالإبداع والتأثير

يُعد الفنان التشكيلي محمد فريد (1937-2022) أحد الأسماء البارزة في المشهد التشكيلي المصري، حيث كان عضوًا في نقابة الفنانين التشكيليين وقدم مسيرة غنية امتدت لعقود، تاركًا بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن المصري والعالمي.

بدأت رحلته مع المعارض الخاصة منذ عام 1966، حيث أقام تسعة معارض فردية في الإسكندرية والقاهرة، كان أبرزها بأتيليه الإسكندرية، كما شارك في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية، بدءًا من أول معرض لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1965، مرورًا بصلونات متحف الفنون الجميلة حتى عام 1999، والمعرض القومي للفنون التشكيلية في دورته الـ28 عام 2003، بالإضافة إلى صالون الأعمال الفنية الصغيرة السابع عام 2004، وصالون الساقية الأول للقطع الصغيرة عام 2009.

حصد فريد العديد من الجوائز المحلية المرموقة، من بينها الجائزة الأولى في تصميم شعار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عام 1965، وجائزة تصميم ميدالية جمعية الآثار بالإسكندرية احتفالًا بعيدها الثمانين في الفترة بين 1973-1983.

وتتواجد أعماله ضمن مجموعات فنية رسمية، منها متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة ومتحف الفن الحديث بفرنسا، مما يعكس القيمة الفنية لأعماله وإرثه الإبداعي الذي يظل حيًا في وجدان محبي الفنون التشكيلية.

الفنان هاني رمزي أبرز الحاضرين في افتتاح معرض الفنان أحمد فريد