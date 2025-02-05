نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تروج لمسلسلها الجديد "سيد الناس" مع عمرو سعد.. دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة ريم مصطفى لأحدث أعمالها الدرامية، التي تحمل اسم "سيد الناس"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: "سيد الناس، رمضان 2025".

أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.



أبطال وصناع مسلسل "سيد الناس"



ومسلسل "سيد الناس" مكون من 30 حلقة، ويضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو سعد،إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا،، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.