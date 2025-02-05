القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة المصرية أيتن عامر حالة من القلق بين جمهورها بعد أن كشفت عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى استخدامها لجهاز التنفس الصناعي. وشاركت أيتن صورة لها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها وهي موصولة بالجهاز، وأرفقت الصورة بتعليق مقتضب: "مكملين"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية حول حالتها الصحية أو أسباب الوعكة التي تعرضت لها.

عاجل- على جهاز التنفس الصناعي.. أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية (تفاصيل

تفاعل واسع من الجمهور والوسط الفني

فور نشر الصورة، انهالت التعليقات من جمهور الفنانة ومتابعيها، الذين أعربوا عن قلقهم الشديد وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل. كما عبر عدد من نجوم الوسط الفني عن دعمهم لها من خلال منشورات ورسائل خاصة، متمنين لها تجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا والعودة إلى نشاطها الفني قريبًا.

أيتن عامر تستعد لسباق دراما رمضان 2025

رغم الأزمة الصحية التي تمر بها، تواصل أيتن عامر تحضيراتها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025، حيث تشارك في مسلسل "الحلانجي" إلى جانب الفنان محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، وغيرهم من النجوم. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المنتظر أن يكون أحد الأعمال البارزة في الموسم الرمضاني القادم.

على الصعيد السينمائي، عُرض لأيتن عامر مؤخرًا فيلم عنب في عام 2024، والذي شاركت في بطولته إلى جانب إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف مثل محمد رضوان، لطفي لبيب، وسامي مغاوري. الفيلم من إنتاج رشا الظنحاني، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

مسلسل وش السعد يجمع فنانين مصريين وإماراتيين

بدأت أيتن عامر مؤخرًا تصوير مشاهدها في المسلسل المصري-الإماراتي "وش السعد"، والذي يجمعها بعدد كبير من النجوم، من بينهم مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، وغيرهم. المسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025.

تعيش أيتن عامر فترة حافلة بالنجاحات الفنية، رغم تعرضها لهذه الأزمة الصحية المفاجئة، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير مرضها على جدول أعمالها الفني في الفترة المقبلة. ورغم قلق جمهورها، فإن منشورها الأخير يعكس رغبتها في مواصلة مشوارها الفني دون توقف، ما يجعلها محط أنظار محبيها لمتابعة تطورات حالتها الصحية وأعمالها القادمة.