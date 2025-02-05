القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن تعرض والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق والتوتر بين جمهور الفنانة ومحبيها.

وتأتي هذه الأزمة الصحية وسط فترة مضطربة تمر بها شيرين على الصعيد الشخصي، مما زاد من حالة الترقب بين متابعيها الذين ينتظرون أي تحديثات حول الوضع الصحي لوالدتها.

عاجل- نقل والدة شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة

شقيق شيرين يعلن عن مرض والدته ويطلب الدعاء لها

أعلن محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن مرض والدته من خلال منشور عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع فيسبوك، حيث كتب:

"ربنا ما يحرمني من ضحكتك دي طول عمري يا أمي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر".

وتعكس هذه الكلمات مدى قلق الأسرة على الحالة الصحية للأم، مما دفع جمهور الفنانة للتساؤل عن طبيعة الأزمة الصحية التي تمر بها.

شيرين عبد الوهاب تلتزم الصمت حتى الآن

برغم من الاهتمام الكبير الذي أثاره خبر مرض والدتها، لم تصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب أي تعليق عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، الأمر الذي زاد من قلق جمهورها ومحبيها الذين اعتادوا على تفاعلها المستمر معهم، خاصة في الأوقات العصيبة، واختارت شيرين عدم مشاركة أي تفاصيل عن وضع والدتها الصحي، ما جعل البعض يتكهن بأن الأمر قد يكون أكثر خطورة مما تم الإعلان عنه حتى الآن.

تفاعل واسع من الجمهور والوسط الفني

لقيت مناشدة شيرين عبد الوهاب تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، حيث انهالت التعليقات التي تحمل عبارات الدعم والدعاء لوالدتها. كما حرص العديد من نجوم الوسط الفني على إبداء تعاطفهم مع الفنانة، متمنين لوالدتها الشفاء العاجل والعودة إلى صحتها في أقرب وقت.

محامي شيرين يكشف مستجدات قضاياها القانونية

على صعيد آخر، أعلن ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، عن تطورات جديدة في القضايا التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق قررت حفظ القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، إلى جانب القضية رقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، بالإضافة إلى القضية رقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، والتي كانت تتهم شيرين بالإساءة لشركة "روتانا".