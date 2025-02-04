نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة تؤدي واجب العزاء لمصطفى شعبان فى شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدت الفنانة القديرة لبلبة واجب العزاء للفنان مصطفى شعبان فى شقيقه فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضية آثر أزمة قلبية مفاجأة.

ومن جانب آخر وصل عدد من الفنانين للعزاء وأبرزهم الفنان منذر رياحنة والفنان محمد العمروسي والفنان أحمد السقا والإعلامي عمرو الليثى وغيرهم.

لبلبة

جدير بالذكر أن من المقرر أن يتم عرض أحدث أعماله فى السباق الرمضانى المُقبل وهو مسلسل “ حكيم باشا ”.

يضم مسلسل "حكيم باشا" مجموعة من النجوم البارزين، من بينهم مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.