نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوستر الرسمى لسيد الناس العرض فى رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة الصباح إخوان البوستر الرسمي لنجوم مسلسل "سيد الناس" بطولة للنجم "عمرو سعد" على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المقرر عرضه فى رمضان 2025 على مجموعة قنوات Mbc ومنصة شاهد.

مسلسل «سيد الناس»، بطولة عمرو سعد، والفنانة الكبيرة الهام شاهين أحمد زاهر، خالد الصاوى، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس، وريم مصطفى، منة فضالى،أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.