نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم لبلبة وأحمد فؤاد سليم.. نجوم الفن يقدمون واجب العواء في شقيق مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل، عزاء الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي غاب عن عالمنا يوم الجمعة الماضي وتم تشييع جنازته من من مسجد العطار بمنطقة البتانون في محافظة المنوفية.

وحرص عدد من نجوم الفن والاعلام على تقديم واجب العزاء وابرزهم لبلبة وأحمد فؤاد سليم، وماجد المصري، وعماد زيادة، ووفاء عامر منذر ريحانة، ماجدة زكي، أشرف زكي، عمرو الليثي.

كما حرص الفنان أحمد السقا على مساندة صديقه مصطفى شعبان في استقبال المعزيين بعزاء شقيقه الأصغر.

وأعلن مصطفى شعبان عن موعد العزاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم".