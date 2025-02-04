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أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك 2025، تزداد توقعات الجمهور للمسلسلات الكويتية والخليجية التي ستكون حاضرة بقوة في موسم رمضان 2025 تأتي على رأس القائمة مسلسلات رمضان الكويتية 2025 التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية مسلسل أم 44.

ويعد مسلسل أم 44 من أبرز الأعمال المنتظرة على منصات العرض، خصوصًا بعد أن بدأت "شاهد" الترويج له عبر نشر ملصقات دعائية على حساباتها الرسمية، مشوقة الجمهور لهذا العمل الجديد.

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل أم 44

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025.. ملصقات دعائية لمسلسل أم 44

قامت منصة "شاهد" بنشر مجموعة من الملصقات الدعائية الخاصة بمسلسل "أم 44"، الذي يعد أولى تجارب سمية الخشاب في الدراما الخليجية. المسلسل من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، ويجمع نخبة من الفنانات المتميزات مثل جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، وليلى عبدالله.

و تدور أحداث "أم 44" في إطار الدراما الاجتماعية، وتستعرض العديد من النماذج والصراعات التي تواجهها الشخصيات في حياتهم اليومية.

أول تجربة لسمية الخشاب في الدراما الخليجية

تعتبر هذه التجربة الأولى للفنانة سمية الخشاب في المسلسلات الخليجية، مما يثير فضول الجمهور لمعرفة كيف سيتأقلم أداؤها مع خصوصيات الدراما الكويتية والخليجية. يطرح المسلسل قضية التحديات الاجتماعية والنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين أفراد المجتمع، ما يعزز من أهمية تقديمه في رمضان 2025.

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025.. أبطال مسلسل أم 44

يشارك في أم 44 نخبة من النجمات من مختلف البلدان العربية، مما يجعل العمل أكثر تنوعًا. إلى جانب سمية الخشاب، يشارك في العمل جومانا مراد وفاطمة الصفي وميس كمر، كل منهن تلعب دورًا محوريًا في تقدم الأحداث داخل المسلسل، وهو ما يضمن تقديم عمل درامي متكامل يجذب مختلف الفئات العمرية.

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025.. توقعات الجمهور لمسلسل أم 44

من المتوقع أن يحقق "أم 44" نجاحًا كبيرًا مع عرضه في رمضان 2025، بفضل التشكيلة الفنية المميزة التي يضمها والعمل المتقن في مجالي التأليف والإخراج. بينما يستمر الترويج من خلال الملصقات الدعائية التي تنشرها "شاهد" عبر منصاتها، يشهد الجمهور استعدادًا كبيرًا لهذا المسلسل الذي سيضاف إلى مسلسلات رمضان الكويتية 2025 التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

مسلسلات شهر رمضان الكويتية 2025

تتميز الدراما الكويتية في رمضان 2025 بمجموعة متنوعة من المسلسلات التي تشمل الدراما الاجتماعية، الكوميديا، والرعب، والتي تجمع نخبة من النجوم. أبرز المسلسلات هي: