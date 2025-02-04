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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر، وذلك بعد أن نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة أكدت فيها الطلاق، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها وعدم التطرق إلى تفاصيل الأمر.

عاجل- «قدر الله وماشاء فعل».. شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها محمد كارتر

وكتبت شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام في خاصية ستوري: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع، ودعواتكم بالخير".

وجاء إعلان انفصال شيماء سيف عن زوجها بعد زواج دام نحو ست سنوات، حيث جمعتهما قصة حب أثمرت عن زواج نال اهتمام الجمهور.

أعمال شيماء سيف في رمضان 2025

ورغم إعلان الانفصال، تواصل شيماء سيف نشاطها الفني، حيث تشارك في مسلسل إش إش المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حيث تجسد شخصية تتعرض لمواقف حياتية مليئة بالتحديات.

ويشاركها البطولة عدد من النجوم، أبرزهم مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، دينا، إدوارد، محمد الشرنوبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

لفتت شيماء سيف الأنظار مؤخرًا بعد فقدانها عدة كيلوغرامات من وزنها، الأمر الذي علّقت عليه خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قالت: "كنت حاسة كأنني كنت شايلة شنط وسبتها، دلوقتي عرفت أمشي وأتحرك بحرية".

يذكر أن شيماء سيف كانت قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بإطلالات جديدة أثارت إعجاب متابعيها، الذين أشادوا برشاقتها، متمنين لها مزيدًا من النجاح والتألق في أعمالها المقبلة.