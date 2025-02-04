"اتبسطت أوي في المسلسل".. رحمة أحمد تشوق الجمهور لمسلسل "الكابتن"

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أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة رحمة أحمد جمهورها ومتابعيها، لأحدث أعمالها الدرامية، التي تحمل اسم "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضها ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت البوستر الفردي لـ شخصيتها في العمل، وعلقت عليه، قائلة: "الكابتن في رمضان 2025 أنا اتبسطت أوي في المسلسل دة ويارب تنبسطو زي ما اتبسطت".

أحداث مسلسل "الكابتن"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعًا فانتازيًا، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.

أبطال وصناع مسلسل "الكابتن"

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.