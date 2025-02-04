مسئول بـ ”الإحصاء”: نشارك بمعرض الكتاب لتعريف الجمهور بالدور المهم والبارز للجهاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:31 مساءً - أكد عمرو عبد الفتاح مدير إدارة المطبوعات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرص الجهاز على المشاركة الدائمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتعريف الجمهور بالدور المهم والبارز للجهاز.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يقتصر فقط على تعداد السكان مثل ما يعتقد الكثيرون ولكنه مسؤول عن جميع الإحصائيات والبيانات التي تخص الدولة في مختلف المجالات كالزراعة والصناعة والصحة والسكان والتبادل التجاري، بالإضافة إلى معدل التضخم في الدولة.

وأوضح أن جناح مركز التعبئة العامة والإحصاء يضم عددا من الإصدارات والإحصائيات التي تضم مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز وهو متخصص في تقديم الدورات التدريبية في العديد من المجالات. من جانبها، أكدت هناء شعراوي من إدارة التخطيط في مركز تنمية الموارد البشرية، أهمية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أهم حدث ثقافي في مصر ويستقطب عددا كبيرا من الزوار.

وأضافت أن مركز تنمية الموارد البشرية يقدم العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات أبرزها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وشددت على أهمية الخدمة المجتمعية من خلال تأهيل شباب الخريجين، مشيرة إلى أن المركز يقدم حالياً دورة لتدريب 1000 شاب بالمجان وكذلك هناك منحة في البرمجة وفي مجال ريادة الأعمال، كما أن هناك عددا من الكورسات للأطفال مثل المبدع ورائد الأعمال الصغير.