"أبو الليف في طريقه لكتابة تاريخ جديد: أغنية عن الإسكندرية تكشف عن أفق موسيقي جديد في مسيرته"

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أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة فنية جديدة، يواصل النجم نادر أبو الليف تجديد عالمه الموسيقي ويستعد لطرح أغنية جديدة تحتفل بجمال وروح مدينة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط الأغنية، التي تحمل توقيع كلمات الشاعر محمود ماهر وألحان وتوزيع شريف الوسيمي، تأخذنا في رحلة عبر أزقة المدينة العريقة وكورنيشها المميز، لتكون بمثابة احتفال شعبي بعيد لروح الإسكندرية الغنية بالتاريخ والثقافة.

ولم يكتفِ أبو الليف بهذا العمل الفني فقط، بل أطلق منذ فترة قريبة أغنيته "العالم كله"، التي قدمها احتفالًا بالعام الجديد، حيث جمعته هذه المرة مع المطربة حنان عطية. الأغنية تلامس آمال وتطلعات العام الجديد، بمزيج من التفاؤل والإيجابية، وتبرز كلمات نادر عزت وألحان محمد السماحي وتوزيع داوود جميعي لا سيما في توليفتها العاطفية التي تأسر المستمع.

أعمال ابوالليف:

أما على صعيد الفيديو كليبات، فكان نادر أبو الليف قد أطلق كليب أغنيته "زنانة"، التي حازت على انتباه محبي الفن الكوميدي، حيث ظهر أبو الليف في مشاهد مليئة بالمرح والفكاهة، ويظهر في الكليب وهو يرتدي تى شيرت النادي الأهلي، مما أضاف طابعًا رياضيًا للمشاهد. الأغنية من كلمات السيد علي وألحان عماد تاج وتوزيع مورو، وهي إحدى الأغاني التي تُظهر روح أبو الليف المتمردة على الأنماط التقليدية في الأغاني الشعبية.

وفي مجال المسرح، يعرض نادر أبو الليف أحدث أعماله المسرحية "سامبو جنن رامبو"، والتي تسلط الضوء على قصة سامبو، ميكانيكي سيارات يتورط في عمليات نصب مع زوجة سيدة أعمال كبرى. المسرحية مليئة بالكوميديا السوداء وتستعرض سلوكيات الطبقة البرجوازية المزيفة، وقد شارك في العرض عدد من النجوم مثل شريف نجم وشيرين وعلاء زينهم، والمسرحية من تأليف شريف عوض وإخراج أيمن خطاب.

تستمر مسيرة نادر أبو الليف في تحقيق النجاحات الفنية المتنوعة بين الأغاني والمسرحيات، في وقت تزداد فيه قاعدة جماهيره من مختلف الأجيال. في ظل هذا التعدد الفني، يواصل أبو الليف ترفيه جمهور مخلص، سائرًا بخطوات ثابتة نحو إضافة مزيد من الألوان إلى لوحته الفنية، متألقًا كما عوّدنا في كل عمل يقدمه.