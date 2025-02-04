"وفاء عامر تتحدى أحمد العوضي في فهد البطل وتعيد التعاون مع النجوم في رمضان 2025"



القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة المبدعة وفاء عامر للعودة إلى دراما رمضان 2025 بشكل مميز من خلال مشاركتها كضيف شرف في المسلسل المنتظر فهد البطل، الذي يواصل فريقه تصويره استعدادًا لعرضه في الشهر الكريم.

النجمة وفاء عامر، التي دائمًا ما تدهش جمهورها بأدائها القوي، ستجسد شخصية سيدة تدخل في صراعات مثيرة مع أحمد العوضي، مما يضفي على المسلسل بعدًا جديدًا من التشويق والإثارة. ومن المتوقع أن تشهد العلاقة بين شخصياتهما تطورًا دراميًا معقدًا، حيث تستعرض القصة صراعًا نفسيًا مشوقًا بين الاثنين.

تجسد وفاء عامر شخصية قوية تُسهم في رفع حدة التوتر الدرامي، حيث تلتقي مع أحمد العوضي للمرة الثانية بعد نجاحهما الكبير معًا في مسلسل حق عرب الذي عُرض في رمضان الماضي. ويعتبر مسلسل فهد البطل ثاني تعاون درامي بينهما، بعد أن اجتمع الاثنان في عمل كان له صدى واسع بين الجمهور في العام الماضي.

أبطال مسلسل فهد البطل



المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي يتداخل مع خط درامي صعيدي يجذب المشاهدين بأحداثه المثيرة. يضم المسلسل نخبة من النجوم منهم أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفاء الطوخى، ولوسى، إلى جانب عدد آخر من الوجوه المبدعة.

وفاء عامر التي تعتبر من أكثر الفنانات شعبية في مصر، ستطل أيضًا على جمهورها في مسلسل آخر خلال رمضان المقبل، وهو جودر 2 الذي يشارك فيه ياسر جلال ونخبة من النجوم مثل نور اللبنانية وياسمين رئيس.

بهذا الشكل، تكمل وفاء عامر رحلة نجاحاتها المستمرة، حيث تجد نفسها في أكثر من مشروع درامي ينتظرها جمهورها بفارغ الصبر، وتثبت مجددًا أنها واحدة من أبرز الأسماء في الدراما المصرية في السنوات الأخيرة.