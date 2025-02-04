محمد عبد الحافظ يطل بـ"المداح 5 – أسطورة العهد" في رمضان 2025 ويشوق الجمهور بإطلالة صوفية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان محمد عبد الحافظ عن البوستر الرسمي الأول لمسلسله المنتظر "المداح 5 – أسطورة العهد"، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 على شاشة MBC مصر، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد عبد الحافظ بإطلالة صوفية مميزة، مرتديًا العمامة والجلباب التقليدي، مع وشاح منقوش يضفي لمسة روحانية على شخصيته.

واكتفى الفنان بكتابة تعليق مقتضب لكنه يحمل دلالات قوية، حيث قال: "توكلنا على الله... مدد يا رب مدد بلا عدد"، وهو ما يعكس الأجواء الروحانية والغموض الذي يحيط بالمسلسل منذ انطلاق أولى أجزائه. كما أضاف وسم المداح ج5 وفخري، مما أثار فضول الجمهور حول الدور الجديد الذي سيقدمه في هذا الجزء.

ماذا يحمل الجزء الخامس من "المداح"؟

يواصل "المداح 5 – أسطورة العهد" استكمال الأحداث المشوقة التي شهدها الجزء الرابع، حيث يدخل "صابر المداح" في صراع جديد مع قوى غامضة ومجهولة المصدر، مما يدفعه إلى البحث عن الحقيقة وسط طلاسم وأسرار لم يتم الكشف عنها من قبل. ووفقًا لما تم تسريبه، فإن الموسم الجديد سيحمل العديد من المفاجآت، حيث سيواجه صابر تحديات لم يسبق له المرور بها، وسيتعمق أكثر في العوالم الخفية.

المداح.. من دراما روحانية إلى أيقونة رمضانية

منذ عرض أولى حلقاته في 2021، أصبح "المداح" من أكثر الأعمال الرمضانية متابعة، حيث نجح في الجمع بين الدراما الاجتماعية والروحانية مع لمسات من الإثارة والتشويق، مما جعله يحظى بجماهيرية واسعة.

ومع طرح البوستر الرسمي للجزء الخامس، تزايدت التكهنات حول طبيعة القصة الجديدة وما إذا كان "صابر المداح" سيتمكن هذه المرة من فك شيفرة اللغز الذي يطارده منذ البداية، أم أن الأمور ستزداد تعقيدًا.

ويبقى السؤال الأهم: هل سيكون "المداح 5" هو الفصل الأخير في رحلة صابر المداح؟ أم أن المفاجآت لا تزال في جعبة صناع العمل؟ كل الإجابات سيحملها شهر رمضان القادم، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر عودة هذه السلسلة الناجحة إلى الشاشة.