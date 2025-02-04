حفيد كوكب الشرق: أم كلثوم كتبت وصيتها ولكن لم نعلم عنها شيئًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث خالد سمير البلتاجي حفيد السيدة أم كلثوم، أن كوكب الشرق كانت من المفترض أن تتزوج من "خال" الملك فاروق وطلبت منه أن ياتي لمنزلها ويطلب يدها من أسرتها كونها لديها عزة نفس كبيرة حيث كان يرحب الملك فاروق بتلك الزيجة.



وتابع خالد سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2" أن هناك اعتراضات حدثت من جانب أسرة الملك فاروق عرقلت الزيجة ولم تتم نهائيًا كونهم اعترضوا على أصول السيدة أم كلثوم.



وأشار خالد سمير، أن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كتبت وصية قبل رحيلها ولكن لم نسمع عن توزيع تركتها، فربما يكون أحد من أقاربها أخفى تلك الوصية.



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.