"عليم" يجمع عمالقة الغناء في أعمال جديدة.. أصالة وتامر حسني ورامي جمال في القائمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الشاعر الغنائي عليم تألقه في الساحة الفنية من خلال تحضيراته لعدة أعمال غنائية جديدة، تجمعه مع كوكبة من كبار نجوم الطرب في الوطن العربي. وتشهد هذه الفترة تعاونات مميزة ستشكل محطات بارزة في مسيرته الفنية، حيث يعمل على صياغة كلمات مجموعة من الأغاني التي ستطرح خلال الأشهر المقبلة.

تعاونات قوية مع أبرز نجوم الطرب

كشف عليم في تصريحات خاصة عن تعاونه مع مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الغناء، من بينهم أصالة، تامر حسني، رامي جمال، آمال ماهر، ومحمد نور، إضافة إلى عدد آخر من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا. وأكد أن هذه الأعمال تمر حاليًا بمرحلة التحضير والتسجيل، حيث تُجرى جلسات مكثفة لوضع اللمسات النهائية قبل طرحها رسميًا.

توقعات بنجاح واسع

أعرب عليم عن حماسه الشديد لهذه التجربة، متمنيًا أن تحقق الأغاني الجديدة النجاح المنتظر، خاصة مع تقديمه أفكارًا مختلفة تتناسب مع التطورات الموسيقية الحديثة. وأكد أن كل أغنية ستكون ذات طابع خاص يعكس هوية النجم الذي يؤديها، مع الحفاظ على أسلوبه الشعري المميز الذي لاقى استحسان الجمهور في أعماله السابقة.

نجاحات سابقة تؤكد مكانته

ويأتي هذا التعاون بعد النجاحات الكبيرة التي حققها عليم في الفترة الأخيرة، حيث كان آخر أعماله أغنية "مكرهتوش" من ألبوم تامر عاشور الجديد "ياه"، والتي تعاون فيها مع الملحن مصطفى العسال والموزعين أحمد حسام وإلهام دهيمة. كما حققت أغنيته "هيجيلي موجوع" نجاحًا استثنائيًا، حيث تجاوزت حاجز 200 مليون مشاهدة على المنصات الرقمية، مما عزز مكانته كواحد من أبرز الشعراء الغنائيين في الوطن العربي.

مفاجآت قادمة في الطريق

وأشار عليم إلى أن هناك العديد من المفاجآت التي يجهز لها مع نجوم آخرين، حيث يسعى لتقديم أعمال غير تقليدية تحمل روحًا جديدة تناسب الذوق العام، مؤكدًا أن الموسيقى أصبحت أكثر تنوعًا، مما يتطلب تقديم كلمات وأفكار متجددة تلامس مشاعر الجمهور.

ومن المنتظر أن تحظى هذه الأغاني باهتمام واسع بمجرد طرحها، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنانون المشاركون، مما يجعل هذه المشاريع الفنية المرتقبة ضمن الأكثر انتظارًا في العام الجاري.