نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برومو شباب امرأة يتصدر التريند بعد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطعًا من برومو مسلسلها الجديد “شباب امرأة”، وذلك بعد عرضه على شاشة قناة هي. وسرعان ما تصدر البرومو قوائم الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الجمهور قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2025.

وأشادت غادة عبد الرازق بالنجاح الكبير الذي حققه البرومو فور عرضه على “هي”، حيث علقت قائلة: برومو مسلسلي شباب أمرأة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي بعد طرحه على قناة هي.. رمضان كريم عليكم”، في إشارة إلى التفاعل الضخم الذي حظي به العمل فور الكشف لقطاته الأولى.

غادة عبد الرازق: “شايلة الحنية” وتشعل المنافسة الرمضانية

الجملة التي أصبحت أيقونة التريند “أنا عاملة عملية وشايلة الحنية”، والتي جاءت على لسان غادة عبد الرازق في البرومو، كانت كفيلة بإثارة حماس الجماهير، حيث تفاعل معها المتابعون بشكل واسع، مستخدمين الجملة في تعليقاتهم ومنشوراتهم، لتتحول إلى تريند رمضاني مبكر.

تصدر البرومو حديث النجوم والجمهور

لم يتوقف الأمر عند الجمهور فقط، بل تفاعل مع البرومو العديد من النجوم والإعلاميين الذين أشادوا بأداء غادة عبد الرازق، مؤكدين أن العمل سيكون من أقوى المسلسلات المنافسة في رمضان 2025. كما تداولت صفحات فنية ومواقع إخبارية كبرى مشاهد من البرومو، وسط ترقب كبير لأحداث المسلسل.