نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة قيامة عثمان الجديد 2025 الموسم السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المسلسلات التركية في رمضان 2025 للعرض على الشاشة الصغيرة ومنصات المشاهدة المختلفة، حيث تسعى شركات الإنتاج المتخصصة في الدراما التركية إلى تقديم محتوى درامي متميز يغطي الموسم من بدايته حتى نهايته، وتتنوع الأعمال المقدمة بين الدراما الاجتماعية، الكوميدية، الرومانسية، والأكشن، في سباق درامي يشهد منافسة قوية كل عام.

مسلسل عشاق مجهولون

من أبرز المسلسلات التركية في رمضان 2025، حيث تدور أحداثه حول مستشفى "عشق" التي أسسها الطبيب جيم، بعد أن مر بتجارب عاطفية مؤلمة. يهدف جيم من خلال المستشفى إلى علاج المرضى الذين يعانون من آلام الحب والعلاقات العاطفية المختلفة. المسلسل من إخراج أومور تورغاي وتأليف باشار باشاران.

أبطال المسلسل:

خالد أرغننتش

فوندا أريغيت

رضا كوجو أوغلو

سلجوك بوراك

سيدا أكمان

مسلسل هناك احتمال آخر

يُصنّف ضمن المسلسلات التركية الدرامية ذات الطابع الكوميدي. تدور قصته حول الشاب إيسا، الذي يعمل في المراهنات الرياضية، لكنه يواجه صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب. المسلسل من إخراج حكان ألجول.

أبطال المسلسل:

اتا ديميرير

أوجور يوتشيل

إسراء بيلجيتش

ليالي مانسور

ألتان إركيلي

مسلسل تذكر الحب

مسلسل كوميدي رومانسي يروي قصة المهندس المعماري دنيز، الذي يعيش حياة رتيبة حتى يلتقي بزهراء، التي تقلب عالمه رأسًا على عقب، مما يجعله يخوض صراعًا بين القلب والعقل، المسلسل من تأليف أحمد فاتان وإخراج أوزغور أونورم.

أبطال المسلسل:

باريش أردوتش

هاندا أرتشيل

فياض شريف أوغلو

البئر ساندران

ناز جوكتان

ميليس منكاري

مسلسل متحف البراءة

دراما اجتماعية قصيرة مكونة من 9 حلقات، تدور حول قصة حب معقدة بين كمال وفسون، حيث يقرر كمال إنشاء متحف يضم مقتنيات حبيبته السابقة، بعد زواجها من رجل آخر. المسلسل مقتبس من رواية الكاتب أورهان باموك الحائز على جائزة نوبل، ومن إخراج زينب غوناي.

أبطال المسلسل:

صلاح الدين باشالي

أيلول كانديمير

أويا أونستوسي

مسلسل حلم أشرف

من المسلسلات التركية في رمضان 2025 التي تنتمي لفئة الأكشن، حيث تدور قصته حول زعيم العصابة أشرف، الذي يعيش صراعًا داخليًا بسبب فتاة من ماضيه، حتى تظهر نيسان، الفتاة التي تعيد قلبه للحياة. لكنه يكتشف لاحقًا أنها تعمل مع الشرطة للإيقاع به. المسلسل من تأليف أيثيم أوزشيك وإخراج أولوتش بيرقدار.

أبطال المسلسل:

شاتاي أولسوي

ديميت أوزديمير

نجيب ميميلي

أحمد رفعت سانغار

مسلسل حسن بالابان

مسلسل تاريخي درامي ضخم الإنتاج، تدور أحداثه حول الجندي حسن، الذي يسعى لنقل معلومات هامة إلى الإمبراطورية العثمانية، لكنه يواجه صراعات متعددة خلال رحلته. المسلسل تم تصويره في المجر، وهو من الأعمال المنتظرة بشدة.

أبطال المسلسل:

جان يامان

غريتا فيرو

ويل كايمب

سيلافكو سوبين

حسين عوني

نايجل بلكينغتون

تمتاز المسلسلات التركية في رمضان 2025 بتنوعها وجودة إنتاجها، حيث تسعى إلى تلبية أذواق المشاهدين من خلال تقديم قصص مشوقة وأداء فني متميز، مع هذا الكم من الأعمال الضخمة، يبقى السؤال: هل ستحقق هذه المسلسلات النجاح الجماهيري المتوقع؟

تأجيل الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "المؤسس عثمان" عن تأجيل عرض الحلقة 178، التي كانت منتظرة بشدة من قبل الجمهور، وخاصة في الوطن العربي ودولة العراق، حيث تصدرت محركات البحث منذ الإعلان عنها.

سبب تأجيل مسلسل المؤسس عثمان

أصدرت قناة ATV التركية بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع إنستجرام، أوضحت فيه سبب عدم عرض الحلقة الجديدة، حيث جاء في البيان:

"لن يتم عرض الحلقة 178 اليوم الأربعاء، بسبب حالة الحداد في تركيا، عقب الحريق المأساوي الذي وقع في أحد الفنادق، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا."

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الجديدة من المسلسل بفارغ الصبر، ومن المقرر أن يتم بثها يوم الأربعاء القادم، الموافق 29 يناير، عبر قناة ATV التركية.

ويمكن متابعة الحلقة بجودة عالية ومدبلجة إلى العربية على:

قناة دوت الخليج الجزائرية، صباح اليوم التالي بعد العرض الأول.

قناة اليرموك الأردنية.

قناة مصر أم الدنيا.

تفاصيل إعلان الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان



طرحت قناة ATV التركية الإعلان الترويجي للحلقة 178، والذي جاء حافلًا بالمفاجآت والتشويق، حيث يظهر فيه:

عثمان مقيدًا بالسلاسل أمام إيلباي وبيجوم، اللذين يعلنان ولاءهما لـلوكاس وصوفيا وأولوغاي.

في مشهد صادم، يأمر إيلباي عثمان بالركوع والخضوع، لكنه يرفض بإصرار، معبرًا عن رغبته القوية في الانتقام.

يكشف إيلباي أنه حفيد سونغور تكين، وأن السيادة يجب أن تكون له.

يزداد التشويق في نهاية الإعلان، عندما يظهر أولوغاي وهو يطلق سهمًا نحو عثمان، مما يثير تساؤلات الجمهور حول مصير عثمان، وهل سينجو كما حدث في الحلقة 177، عندما تم إنقاذه من أيدي المغول؟



أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم الأتراك، ومنهم:

بوراك أوزجيفيت (عثمان).

راغب سافاش.

ديدام بالشين.

جلال آل.

إيمره باسالاك.

عائشة جول جوناي.

نور الدين سانماز.