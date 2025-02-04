نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد..أربعة عروض دولية في مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل فى نسخته ال١٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لاستقبال الدورة ال١٤ من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال، الذي ينطلق في ٣٠ يناير ٢٠٢٥ ويستمر حتى ٧ فبراير في القاهرة والإسكندرية وأسوان، مقدّمًا عروضًا دولية تهدف إلى تطوير.

عروض عالمية تحاكي خيال الأطفال

يقدم المهرجان أربعة عروض دولية متميزة، لكل منها رسالة فنية وتعليمية. يقدم البرنامج أربع عروض متميزة منها العرض الأمريكي “ثلاثية رقص معاصر: وردة الرياح – شجرة – حصاد بلاستيك”يناقش هذا العرض أهمية التغير المناخي وتأثيره على الطبيعة، مقدمًا لوحات راقصة تعكس العلاقة بين الإنسان والبيئة.

كما يسلط العرض البريطاني “نسج الصغر

الضوء على أهمية الصداقة، حيث استُلهم من تجارب الأطفال الذين نشأوا في ظل العزل المنزلي وأزمة كورونا، ليحكي عن الترابط الإنساني في أصعب الظروف.

يعتمد العرض البريطاني “راديو الخبراء الصغار” على إشراك الأطفال في النقاشات، حيث يتم استضافتهم عبر المذياع للتعبير عن آرائهم حول مختلف المواضيع.

العرض الفرنسي “السيرك الفكاهي: بالتجربة والخطأ”

عرض ممتع يجمع بين الكوميديا والسيرك، ويعتمد على التفاعل مع الجمهور، مقدمًا تجربة ترفيهية لجميع الفئات العمرية.

هذا بجانب عرضين من مصر وهما "صندوق حكايات جحا" و"زكى"

و يؤكد مهرجان حكاوي في دورته الـ14 على أهمية تقديم عروض مبتكرة تحاكي اهتمامات الأطفال وتساعدهم على التعلم من خلال الفن. ويمثل المهرجان فرصة مميزة للانفتاح على الثقافات العالمية وتعزيز الإبداع لدى الأطفال عبر عروض تفاعلية تناسب جميع الأعمار والفئاتظ

ترقبوا فعاليات المهرجان في القاهرة والإسكندرية وأسوان، حيث يلتقي الفن بالتعليم والترفيه!