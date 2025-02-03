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أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة United Studios بوسترًا دعائيًا جديدًا لمسلسل “ولاد الشمس” المنتظر عرضه في رمضان 2025، حيث تصدر البوستر النجمان أحمد مالك وطه دسوقي.



ونشرت الشركة البوستر عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام مع تعليق مثير: “ولعة ومفتاح حكايتهم مبتتنهيش، استنوا النجوم أحمد مالك وطه دسوقي في مسلسل ولاد الشمس قريبًا في الموسم الرمضاني 2025.”

أحمد مالك وطه دسوقي يتصدران بوستر مسلسل “ولاد الشمس” في رمضان 2025

كما يعد العمل من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل، ويعد أحمد مالك وطه دسوقي من أبرز النجوم الذين سيخطفون الأنظار خلال الموسم الدرامي المنتظر.

تفاصيل مسلسل “ولاد الشمس”

“ولاد الشمس” هو عمل درامي اجتماعي من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين منهم معتز هشام وآخرون، وتدور أحداث المسلسل حول صديقين تربيا معًا في دار للأيتام، وتتناول القصة رحلتهما في مواجهة تحديات الحياة التي قادتهما إلى عالم الجريمة والسرقة، في حبكة تجمع بين التشويق والإنسانية.

أما النجم أحمد مالك، فيعيش حاليًا حالة من النشاط الفني مع عرض فيلمه الجديد “6 أيام” في دور السينما، والذي تشاركه البطولة آية سماحة، الفيلم يتناول قصة حب مليئة بالتحديات بين يوسف وعالية، اللذين فرّقتهما الظروف القهرية في مرحلة المراهقة، لتجمعهما الصدفة مجددًا بعد سنوات، وتثير تساؤلات حول إمكانية استعادة المشاعر رغم تغير المسارات الحياتية.

في المقابل، ينتظر الفنان طه دسوقي طرح فيلمه الجديد “سيكو سيكو” خلال الأسابيع القادمة، وهو عمل كوميدي مشوّق يضم نخبة من النجوم مثل عصام عمر، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، وتارا عماد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة Film Square.

بهذا الزخم الفني، يواصل نجوم “ولاد الشمس” تقديم أعمال متنوعة تُثري المشهد الدرامي والسينمائي، مع مزيج من الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.