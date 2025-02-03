انت الأن تتابع خبر أكرم حسني يطرح بوتر مسلسل "الكابتن" و يشعل حماس متابعيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح الفنان المصري أكرم حسني البوتر الرسمي لأحث الاعمال التي يحضر لعرضها و هي مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، و اشعل حسني حماس متابعيه بالقول: "كابتن حسام عزالدين يتمني لكم رحلة سعيدة.

.و رمضان كريم".

وفي وقت سابق، وثق أكرم حسني كواليس تصوير مسلسل "الكابتن"، إذ نشر صوراً ظهر فيها برفقة الممثلين آية سماحة، أحمد عبد الوهاب وعمر شرقي، بلقطات عفوية، ظهروا فيها في حديقة ألعاب.

وأرفق أكرم حسني الصور بتعليق كتب فيه: "دراما مليئة بالشجن مستوحاه من أحداث معينة، ما إسم العمل؟"

مسلسل "الكابتن" تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وينتمي إلى نوعية الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته الممثلون أكرم حسني، سوسن بدر، ميمي جمال، اَية سماحة، رحمة أحمد فرج، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، وئام مجدي.