انت الأن تتابع خبر إيرادات فيلم ديزني الجديد "Mufasa: The Lion King" تصل إلى رقم خيالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتفعت إيرادات فيلم ديزني الجديد "Mufasa: The Lion King"، إلى 650 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ما يعد نجاحًا كبيرًا، خصوصاً أن ميزانية الفيلم بلغت 200 مليون دولار.



الفيلم، الذي تم طرحه رسميًا في صالات السينما بتاريخ 19 كانون الأول 2024، يحكي قصة الشبل "سيمبا"، الذي يبدأ رحلته في الحياة، بعد أن كان ضائعًا ووحيدًا، حتى يلتقي بأسد يدعى "تاكا"، وريث السلالة الملكية، لتبدأ مغامرة البحث عن مصيره.

"Mufasa: The Lion King" هو الجزء الثاني لفيلم "The Lion King"، الذي تم إطلاقه عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير، الذي أطلق عام 1994، والذي فاز بجائزتي "أوسكار" لأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل موسيقى تصويرية.