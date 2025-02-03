انت الأن تتابع خبر هالة صدقي بهجوم قوي على من حاول اختراق حساباتها وهذا ما قالته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت الممثلة المصرية هالة صدقي، عن غضبها الكبير، بعد أن حاول أحدهم أن يهكر لها صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن هالة تعرف هوية الفاعل، ولم تكشف التفاصيل، لكنها كتبت: "واحدة تافهة ورثت من أهلها شوية فلوس وعمالة توزعهم على الرشاوي وعلى تهكير صفحاتي كلها وعلى أغلب المواقع، تفتكروا واحدة زي شخصية صفية العطار تعمل واجب معاها إيه علشان أعرف أنا أقوى ولا صفصف".

وتضامن المتابعون مع هالة صدقي بشكل كبير، وطلبوا منها أن تكشف هوية الفاعل، حتى تظهر حقيقته أمام الجميع.