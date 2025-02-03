محمد فؤاد يعلن عن ألبومه الجديد بعد غياب: "أحلى ألبوم في حياتي"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد فؤاد عن موعد طرح ألبومه الجديد، الذي يعود به إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب.

وأكد فؤاد، في تصريحات تلفزيونية، أن الألبوم سيكون مميزًا للغاية، قائلًا: "أنا بنتهي دلوقتي من أحلى ألبوم ممكن يعمله محمد فؤاد في حياته.. قريبًا جدًا، بعد رمضان على طول، هتشوفوا المفاجآت الحلوة."

حفل غنائي ضخم في الكويت



وفي سياق آخر، أشعل النجمان محمد فؤاد وإيهاب توفيق حفلًا غنائيًا ضخمًا في "حديقة الشهيد" بالكويت، ضمن احتفالات الأعياد الوطنية.

واستقبل الجمهور الثنائي بحفاوة كبيرة منذ لحظة صعودهما على المسرح، خاصة أن فؤاد وتوفيق من أبرز نجوم التسعينيات الذين تركوا بصمة قوية في عالم الأغنية العربية، وما زالت أعمالهم تحظى بجماهيرية واسعة في الكويت ومختلف الدول العربية.

تفاعل كبير مع الجمهور



شهد الحفل تفاعلًا كبيرًا بين الفنانين والجمهور، حيث حرص فؤاد وتوفيق على توجيه التحية للحضور الذي ملأ القاعة بالكامل، وعبّرا عن شكرهما للجمهور وللشركة المنظمة التي قدمت حفلًا مميزًا بتقنيات عالمية.

وفي لفتة خاصة، نزل محمد فؤاد من المسرح للاقتراب من الجمهور، ما زاد من حماس الحاضرين الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.



قدم النجمان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهما التي رددها الجمهور بحماس على مدار السهرة.

كما استجابا لطلبات الجمهور بأداء عدد من الأغنيات التي اختاروها بأنفسهم، مما أضفى أجواءً حماسية على الحفل وتم توثيق الحدث بعدسة المصور هادي كوتي، ليحمل معه ذكريات لا تُنسى لمحبي النجمين.