انت الأن تتابع خبر هـ ـذا ما قاله بوراك أوزجيفيت للشعب السعودي بعد أزمة "Joy Awards" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الممثل التركي بوراك أوزجيفيت متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور وجه فيه رسالة إلى الشعب السعودي.



ووجه بوراك في مقطع فيديو رسالة غازل فيها الشعب السعودي معبرا عن محبتبه لهم، إذ قال: "إلى شعب السعودية أحبكم جداً".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور بوراك، وأشاروا من خلال تعليقاتهم إلى أنه يحاول كسب محبة الشعب السعودي من جديد، وذلك بعد موجة الغضب و الانتقادات التي تعرض لها بسبب فيديو نشره عبر خاصية الستوري على حسابهـ انتقد فيه حفل "JOY AWARDS".