تكريم أشرف زكي وعبد العزيز مخبون في احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 03:35 مساءً - شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق ، وذكري مرور ٢٥ عاماً علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم .. تكريم الفنان الكبير أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان الكبير عبد العزيز مخيون .. وسط ترحيب الحضور ، وتقديرهم الكبير .. لدورهما في مسلسل أم كلثوم .

وكان مسرح التليفزيون قد شهد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، بعد غياب طويل . وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام ، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل ، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب ، وحضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير ،