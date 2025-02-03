فن ومشاهير

تكريم كمال أبو رية وسميرة عبد العزيز في احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

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تكريم كمال أبو رية وسميرة عبد العزيز في احتفالية أم كلثوم بماسبيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 03:35 مساءً - شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق ، وذكري مرور ٢٥ عاماً علي إنتاج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم .. تكريم الفنانة الكبير سميرة عبد العزيز والفنان الكبير كمال أبو رية .. وسط ترحيب الحضور ، وتقديرهم الكبير .. لدورهما في مسلسل أم كلثوم .

وكان مسرح التليفزيون قد شهد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، بعد غياب طويل . وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام ، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل ، الذي قدمته الإعلامية ريهام الديب ، وحضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير ،

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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