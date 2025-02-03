تحت رعاية وزير الثقافة: جوائز مالية وعقود نشر للفائزين بمسابقات غاية للابداع

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفى امسية براقة أكدت قدرة الفنون على خلق شخصيات مستنيرة تعمل على تطوير المجتمع سلمت مؤسسة غاية للإبداع جوائز مسابقاتها الابتكارية فى دورتها الاولى كما كرمت عدد من نجوم الفكر والفن وذلك على مسرح الأوبرا الصغير.

كلمة وزير الثقافة أحمد هنو:

وفى كلمته التى تضمنتها مطبوعات الحفل قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة " في عالمٍ يتسارع فيه التغيير وتتزايد فيه التحديات، يبقى الإبداع هو النور الذي يضيء الطريق نحو مستقبلٍ مشرق ويأتي تكريم المبدعين من الشباب وتبنيهم كضرورة مجتمعية، تتكاتف فيها وتضافر جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية.

واليوم، تأتي المسابقة التي تنظمها مؤسسة "غايا" تكريمًا للمبدعين الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى في عالمٍ رحب من الإبداع، أو الذين أضاءوا الساحة الثقافية والفنية في مصر بإبداعاتهم، إنها تجسد روح العمل المشترك بين الدولة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل تحقيق هدف سامٍ يتمثل في دعم شباب المبدعين وتشجيعهم على إطلاق طاقاتهم الخلاقة.

ومن هنا، نؤمن أن الاستثمار في الإبداع الثقافي والفني هو استثمار مباشر في مستقبل مصر النابض بالأفكار الجديدة. كما يعبر عن التنوع والتميز الذي يميز شعبنا. فلطالما كانت الثقافة في قلب عملية التنمية والنهضة؛ فهي القوة الناعمة التي تعزز هوية المجتمع وتدفعه نحو مستقبلٍ أفضل.

إن وزارة الثقافة تفتح الباب على مصراعيه لجميع الجهات الداعمة لبناء الإنسان، وتسعى دائمًا إلى توفير بيئة محفزة للإبداع. وتؤكد أن هذه الشراكات هي دليل واضح على أن التكاتف بين الجهات المختلفة يمكن أن يحقق نتائج باهرة، ويمنح شبابنا فرصًا حقيقية للتعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم، نحن نؤمن بأن كل شاب لديه القدرة على أن يكون مبدعًا، وأن كل فكرة جديدة يمكن أن تكون بداية لشيءٍ عظيم.

كما وجه مراد ماهر رئيس مجلس ادارة مؤسسة غايا للابداع الشكر للدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة على رعاية الحفل ولجميع الحضور من الفنانين والمبدعين الذين باتوا جزء أصيل من كيانها سواء باعمالهم أو بقدرتهم على صناعة الإبداع، واضاف ان مؤسسة غايا تستكمل الطريق المعلن منذ شهور قليلة، ملتزمة بأهدافها ومؤمنة بالحلم الذى ولدت من اجله، واكد ان مصر تمتلك عباقرة يحملون فكرا وطنيا يسعون لزيادة الوعي وحماية العقول وتاكيد الانتماء، واشار ان الهدف الرئيسي لمؤسسة غايا هو نشر الوعي والذى يعد حائط الصد الأول ضد محاولات النيل من مقدرات الوطن وتاريخه ومستقبله.

وتابع ان الإبداع نور للعقل ونافذة هامة على مستقبل الأجيال الجديدة باعتبارها وقود لاستقرار وحماية الوطن، واعلن الفخر بنجاح الدورة الأولى من مسابقات غايا للإبداع والذى تؤكده اعداد المبدعين والأعمال التى تقدمت للمنافسة على الجوائز مما يعكس المصداقية المكتسبة للمؤسسة في وقت قصير، ونوه ان تطوير آليات الانتقاء والوكالة والرعاية الإبداعية جزء أصيل من أهداف في غايا إلى جانب المساهمة في تطوير الحراك الإبداعي المصري ومواكبة التقنيات الحديثة في التعامل مع تصدير وتسويق الإبداع بكل أشكاله فهى تجربة استثنائية وشديدة الخصوصية قام بها مجموعة من العقول المبدعة والمخلصة واهبون وقتهم وأفكارهم وأحلامهم لخلق كيان إبداعي يلعب دورا ملموسا وغير مسبوق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والكيانات الخاصة على ارض مصر في تغيير الواقع الثقافي والإبداعي للأفضل.

غاية للإبداع

واحتفاء بالعمالقة من رموز الابداع كرمت غايا مجموعة من الفن والأدب هم اسم المفكر محمود أمين العالم تسلمتها ابنته شهرت، اسم الأديب يحيى الطاهر عبد الله تسلمتها ابنته اسماء، اسم الروائى والمؤلف أسامة أنور عكاشة، اسم الفنان ابو بكر عزت، أسرة أبو عوف تسلمتها الدكتورة ميرفت أبو عوف، الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، المخرج والمصمم وليد عونى، الفنان أحمد أمين - الفنانة حنان مطاوع وتسلمه عنهما عبد الرحيم كمال، الفنانة ليلى عز العرب.

وتم تكريم كل من عايدة ابو سالم وفاطمة ابو عيشة كنماذج للمرأة المصرية الوطنية التي تعمل على إعداد أجيال مثقفة وواعية.

وكانت الدورة الأولى من المسابقة شملت ثلاثة مجالات رئيسية هي القصة القصيرة وتقدم لها 585 عمل من مختلف الدول العربية وحملت اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، وجائزة التصوير الفوتوغرافي باسم الفنان الكبير محمد بكر وتنافس على جائزتها 104 مصور تقدموا ب 480 صورة، وجائزة صناعة المحتوى والتى تجملت باسم الكاتب الكبير إبراهيم أصلان وتقدم لها 21 متسابق، وقد خضعت الأعمال المقدمة لمراجعة دقيقة من قبل لجان تحكيم متخصصة في كل مجال لاختيار أفضل مستويات الابتكار وجاءت نتائجها كالتالي:

التصوير الفوتوغرافي: فاز بالمركز الأول أميرة عادل وقيمته المالية 25000 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني محمد عهدي شحاتة وقيمته المالية 15000 جنيه ونال المركز الثالث علي محسن علي وقيمته المالية 10000 جنيه

صناعة المحتوى: فاز بالمركز الأول مي مجدى وقيمته المالية 25000 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني أحمد رحيمة وقيمته المالية 15000 جنيه، ونال المركز الثالث ميرفت أمين وقيمته المالية 10000 جنيه.

وكان الحفل قد بدأ بأوبريت بعنوان أصل الحكاية كلمات محمد مناع، ألحان محمد آدم توزيع، رفيق يوسف، مهندس الصوت محمد السيد، اداء محمود شبل، هاجر هاني، إسراء الخطيب، تلاه فيلما تسجيليا بعنوان مصر تتنفس ابداعا وتضمن مجموعة من المشاهد التى تصور الريادة الحضارية للوطن.

مؤسسة غاية

عن مؤسسة غاية. للإبداع:

جدير بالذكر أن مؤسسة غاية الابداع تأسست للمساهمة فى استكمال مسيرة الإبداع المصرى وتأكيد دورها الريادي والحضاري، وسعيا لمد جسور التواصل مع الثقافات العالمية المختلفة من خلال مشروع متكامل يرمى إلى الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي فتحت افاقا رحبة للإبداع بمختلف صوره ويسانده العديد من رموز الفكر والفن والثقافة ويضم عدة مسارات يتم تنفيذها باليات متنوعة.