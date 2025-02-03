نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.. أسئلة طرحتها من خلال أغانيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الحب والشجن والغضب والأسئلة طرحتها أم كلثوم من خلال أغانيها التي أمتعتنا بها على مدار أكثر من ربع قرن، تناولتها الأجيال على مختلف العصور والأزمنة، وتتفق أو تختلف مع أم كلثوم لكن هي حالة فنية فريدة ومميزة في تاريخ الغناء والفن المصري والعربي.

استطاعت أن تلمس المشاعر الصادقة في قلوب الناس، ومن خلال أغانيها طرحت أم كلثوم بعض الاسئلة الوجودية التي تعبر عن العشاق بمختلف تجاربهم في الحب والفراق والغضب.

ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟

في أغنية يا مسهرني طرحت أم كلثوم سؤال تعاتب به حبيبها عن تغير أحواله وعدم سؤاله عنها، وقالت ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعنيا مجافيها النوم يامسهرني.

أروح لمين واقول لمين ينصفني منك؟

لا تستطيع أن تتغافل عن نبرة الحزن في صوت أم كلثوم وهي تعاتب حبيبها وتعبر عن حزنها في أغنية "اروح لمين وهي تقول: اروح لمين وأقول لمين ينصفني منك ماانت فرحي وانت جرحي وكله منك".

أهرب من قلبي أروح على فين؟

وصفولي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب يا دوب يا دوب ينقال.. وأهرب من قلبي أروح على فين؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته كوكب الشرق أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة "ودارت الأيام"، لتطرح من خلاله مشكلة الحبيب الذي يجهل الطريقة التي يمكنه من خلالها الهروب من مشاعره والصبر على خصام محبوبه.

أحب تاني ليه واعمل في حبك ايه؟

عبرت أم كلثوم من خلال أغنية انساك عن أسمى معاني الوفاء والحب عندما قالت "ده مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك ابدأ " في ردا منها على من يطلب منها الارتباط والحب بعد هجرة حبيبها لها لتسأله معاتبة " أحب تاني ليه واعمل في حبك ايه".