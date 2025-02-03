انت الأن تتابع خبر انتقادات حادة لمسلسل صبا مبارك "وتر حساس" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واجه مسلسل "وتر حساس"، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك انتقادات حادة وهجوماً شرساً في مصر، بلغ حد أن طالب البرلمان بإيقافه لمناقشته قضايا اجتماعية اعتبرها البعض شائكة، مثل الخيانة الزوجية، وعلاقات عائلية وُصفت بـ"المشوّهة".

أبطال وصنّاع المسلسل حرصوا على الرد، سواء في لقاءات صحافية أو تلفزيونية، على الهجوم، وأكدوا أنه لا يتضمن أي إساءة، وطالبوا بعدم استعجال الحكم عليه.

"وتر حساس" هو بطولة: صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، ومن تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة.

من ناحية أخرى، تشارك صبا مبارك في مسلسل "موعد مع الماضي"، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداث المسلسل الذي يُعرض في ثماني حلقات، حول "يحيى" الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته "نادية"، ومع تصاعد الأحداث تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، فهل تظهر الحقيقة أم تبقى الأسرار مدفونة؟

والمسلسل من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم: آسر ياسين، محمود حميدة، صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، وهدى المفتي.