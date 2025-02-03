نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل واسع بسبب تشابه بوستر "ديجافو" و"أشغال شقة جدًا".. والمخرج أحمد فؤاد يعلق! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أثار المخرج أحمد فؤاد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشار إلى التشابه اللافت بين بوستر مسرحيته "ديجافو"، التي عُرضت عام 2021، وبوستر مسلسل "أشغال شقة جدًا"، المنتظر عرضه في رمضان 2025.

هذا التشابه أثار التساؤلات حول ما إذا كان مجرد صدفة أم استلهامًا متعمدًا، خاصة مع تعبير فؤاد عن دهشته من التطابق بين التصميمين.

تعليق أحمد فؤاد على التشابه

عبر حسابه على "فيسبوك"، نشر أحمد فؤاد البوسترين، معلقًا بطريقة ساخرة: "أنا بشبه على البوستر دا.. ديجافو 2021.. أشغال شقة جدًا 2025".

هذا التعليق المباشر أثار فضول الجمهور ودفعهم إلى مقارنة التصميمين بأنفسهم، مما أدى إلى موجة من التعليقات والتكهنات.

"ديجافو".. عرض مسرحي بفكرة فريدة

مسرحية "ديجافو"، التي قُدمت عام 2021، ناقشت فكرة عميقة حول تورط الإنسان في أحداث لم يكن له يد فيها، وهي مشكلة معاصرة لم يتم التطرق إليها كثيرًا في المسرح المصري.

المسرحية مستوحاة من النص السويسري "إثبات العكس" للكاتب أوليفيه شوشاري، بترجمة منحة البطراوي، وقد تم تقديمها ضمن مشروع ثقافي لتعريف الجمهور المصري بالأدب المسرحي السويسري.

تفاصيل مسلسل "أشغال شقة جدًا"

أما مسلسل "أشغال شقة جدًا"، فيدور في إطار كوميدي اجتماعي، من بطولة هشام ماجد في دور الزوج، وأسماء جلال في دور الزوجة، إلى جانب شيرين التي تجسد والدة الزوج، وسلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، بالإضافة إلى مصطفى غريب، محمد محمود، ومحمد عبد العظيم.

المسلسل يضم أيضًا مجموعة مميزة من ضيفات الشرف، حيث يظهرن في أدوار مديرات المنزل، ومن بينهن إنعام سالوسة، انتصار، نهى عابدين، إنجي وجدان، رحمة أحمد، ومي كساب.

المخرج خالد دياب وأعماله السابقة

يتولى إخراج وتأليف العمل خالد دياب، المعروف بتقديم أعمال حققت نجاحًا لافتًا خلال السنوات الماضية، مثل مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، ومسلسل طايع بطولة عمرو يوسف، بالإضافة إلى فيلم بره المنهج للنجم ماجد الكدواني.

كواليس التصوير والمشهد الأصعب

كشفت الفنانة أسماء جلال عن أحد أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير المسلسل، وهو مشهد "السبوع"، الذي استغرق تصويره نحو 23 ساعة متواصلة، مما جعله من أكثر التحديات التي مرت بها خلال العمل.

هل هو مجرد تشابه أم استلهام؟

مع تصاعد الجدل، يبقى السؤال مطروحًا: هل التشابه بين بوستري "ديجافو" و"أشغال شقة جدًا" مجرد صدفة، أم أن هناك استلهامًا متعمدًا؟ في انتظار أي توضيح رسمي، لا يزال الأمر مفتوحًا للنقاش بين الجمهور وصناع العمل.