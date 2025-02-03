وزير السياحة والآثار يشارك في مراسم فعالية إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 12:34 مساءً - شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مراسم فعاليات إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بحضور الدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وعدد من الوزراء العراقيين والدكتور بندر فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير أحمد سمير سفير مصر بالعراق و الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة السياحة والنقل بجامعة الدول العربية وعدد من السادة سفراء الدول العربية والأجنبية بالعراق والمستشارين.

وأشاد السيد شريف فتحي بدور بغداد الحضاري في مسيرة الحضارة العربية والإسلامية، معرباً عن سعادته بحضور هذه الفعالية المهمة ومشاركة العراق في هذا الانجاز المتمثل في اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، متمنياً للعراق المزيد من الخير والسلام والازدهار.

كما زار وزير السياحة والآثار متحف العراق القومي بصحبة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حيث استمع إلى شرح مفصل عن مقتنياته لاسيما تلك التي تم استردادها مؤخراً، والتعرف على الإرث التاريخي والحضاري للعراق.